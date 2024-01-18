Літаки-винищувачі - у пріоритеті. Українська делегація в Давосі наголошує на головному завданні - заволодіти роком цього контролю у небі. Як заявив Президент Зеленський - Україна має отримати перевагу у повітрі так само як уже зробила це в Чорному морі.

Але як українські сили застосовуватимуть винищувачі Ф-16 і чи зможуть здійснювати ризиковані операції - думки експертів про це зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Перші літаки-винищувачі Ф-16 Україна чекає вже цією весною. Зараз тривають інтенсивні навчання наших пілотів у Данії та США. Адже йдеться не просто про зліт, утримання судна в повітрі та посадку. Значно більше часу займає - освоєння авіоніки, радарів та складнішої системи озброєння. Головне питання - як українські повітряні сили використовуватимуть таку потужну машину. Адже для країни-агресорки це буде надто велика загроза і вона точно полюватиме на кожне судно.

Ендрю Кертіс, військовий експерт, командор повітряних сил Великої Британії у відставці:

Я думаю, що ви будете використовувати Ф-16 більшою мірою для оборони, на початку вони будуть доповненням вашої повітряної оборони, входитимуть до цієї багатошарової системи, яка складається з патріотів та інших засобів. Адже ці літаки дуже великої цінності, ви не отримаєте їх дуже багато і ви не можете дозволити собі втратити їх.

З іншого боку - обережне використання Ф-16 на початку - буде таким собі тренуванням в бойових умовах. Тобто пілоти будуть продовжувати вивчати винищувачі для виконання більш ризикованих завдань. Але створені ці літаки не для перехоплення ракет, (хоча для цього теж), а насамперед - для отримання переваги в повітрі. Тобто для знищення ворожих суден. Під прицілом опиниться кожен російський Міг та Су.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

На мою думку, їх використовуватимуть як повітряний еквівалент "стріляй і тікай". Іншими словами вони будуть злітати десь з заходу України, запускатимуть ракети дальньої дії, ракети ППО та протирадарні й приземлятимуться якомога швидше, щоби не ризикувати бути збитими самим.

Експерт з військової стратегії зазначає, що зліт літаків із заходу України стане таким собі захистом проти ворожих влучань. Адже будь-яка запущена на перехоплення російська ракета може випадково перетнути український кордон - і вцілити по території країни НАТО. А цього москва навряд чи хоче. Загроза від Ф-16 посуне російські повітряні сили ще далі назад. Перебування суден окупантів на лінії фронту стане значно більш ризикованим, а отже обмежиться - тож дозволить українцям вільніше проводити операції.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Той факт, що українські повітряні сили досі мають МІГи, хоч і небагато, означає, що Україна гарно справляється із тим, щоби їх ховати на землі. Ми також бачимо по ходу цього конфлікту, що росія не має доброго динамічного прицілювання. До речі, недавнє збиття російського розвідувального літака А-50 та Іл-22 тут якраз дуже до речі. Бо росія втрачає певну частину розвідницьких здатностей - зокрема, бачити Ф-16 в повітрі та цілити по них. Отже, ці два феномени - збиття А-50 та отримання Ф-16 насправді чудово працюють разом, щоби створити ще більше можливостей для України.

Щоправда, Ф16 принесуть з собою нові виклики. Для них потрібен великий запас ракет. Особливо середнього та великого радіуса дії. Це зокрема, вже наявні британські "Сторм Шедов" та французькі "Скальп". І тут якраз би дуже знадобились німецькі "Тауруси", вони більш далекобійні. Іще один виклик - це людський ресурс. Адже пілоти під час війни зазвичай на вагу золота.

Ендрю Кертіс, військовий експерт, командор повітряних сил Великої Британії у відставці:

Проблема - не стільки втрачений літак, скільки втрачений пілот. Є дуже відома історія з битви за Британію, коли фермер працював у полі, і тут розбивається літак перед його очима. І він дивиться на цю величезну гору металу, яка горить в його полі. Тут же під'їжджає машина повітряних сил, підбігають до фермера люди, кажуть, нам нецікавий цей брухт, скажіть чи пілот вибрався, тому що їм настільки не вистачало пілотів, що літаки не мали значення, вони могли збудувати ще один, а навчити пілота з нуля - це непроста історія. Я не знаю, яка зараз ситуація з людьми в українських повітряних силах, але б'юся об заклад, що вони не мають багато запасних пілотів.

Зараз на озброєнні ЗСУ перебувають чотири основні типи бойових літаків. І Київ сподівається услід за Ф-16 отримати й шведські винищувачі "Гріпени", і французькі бомбардувальники "Міраж", і американські штурмовики А-10.