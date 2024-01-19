Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали у четвер, 18 січня, під час проходження україно-польського кордону на КПП "Медика-Шегині". Про це повідомило видання NV Бізнес.

Про затримання Мазепи офіційно повідомили в Concorde Capital.

"1) Сьогодні силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру.

При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

2) Щодо особистого затримання Ігоря Мазепи:

Паралельно з цим було затримано Ігоря Мазепи, яке відбулось на переході Щегині, попри те, що останній часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій.

Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші.

Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році.

Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду.

Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", - йдеться у заяві компанії.

Затримання бізнесмена відбулося у кримінальній справі ДБР про заволодіння землею на дамбі Київського водосховища для будівництва в 2013 році котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

У листопаді 2023 року ДБР і Нацполіція повідомили про викриття незаконної приватизації 5 га землі на території лівобережної захисної греблі Київської гідроелектростанції між Хотянівкою та Лебедівкою.

За версією слідства, у 2021 році ці ділянки, які належать до земель водного фонду, було незаконно відчужено з державної власності та безкоштовно передали у приватну власність підставним особам нібито для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних ВИШі, які погодилися на пропозицію за гроші.

Потім ділянки перепродали, і зрештою вони опинилися у "відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему".

Компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи була заснована в 2004 році. Вона має великий інвестиційний портфель: завод "Кривий Ріг Цемент", мережа клінік "Добробут", котеджне містечко GoodLife Park на дамбі Київського водосховища, заміський готель-ресторан Shelest, група компаній "Енергозбереження", онлайн-магазин MakeUp, компанія Sela Energy з ліцензією на видобування газу у Львівській області.

У жовтні 2023 року Concorde Capital Мазепи викупила у Сергія Тігіпка суднобудівельний завод у Києві "Кузня на Рибальському". До цього Тігіпко володів заводом 4 роки, з 2018-го. Бізнесмен викупив завод у 2018 році у тодішнього президента Петра Порошенка та його бізнес-партнера Ігоря Кононенка.

У 2014 році Мазепа балотувався до Верховної Ради від партії "Сильна Україна", яку очолював Тігіпко.