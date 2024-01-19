Власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали на кордоні [ Редагувати ]
Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали у четвер, 18 січня, під час проходження україно-польського кордону на КПП "Медика-Шегині". Про це повідомило видання NV Бізнес.
Про затримання Мазепи офіційно повідомили в Concorde Capital.
"1) Сьогодні силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру.
При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.
2) Щодо особистого затримання Ігоря Мазепи:
Паралельно з цим було затримано Ігоря Мазепи, яке відбулось на переході Щегині, попри те, що останній часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.
Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій.
Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші.
Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році.
Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду.
Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", - йдеться у заяві компанії.
Затримання бізнесмена відбулося у кримінальній справі ДБР про заволодіння землею на дамбі Київського водосховища для будівництва в 2013 році котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.
У листопаді 2023 року ДБР і Нацполіція повідомили про викриття незаконної приватизації 5 га землі на території лівобережної захисної греблі Київської гідроелектростанції між Хотянівкою та Лебедівкою.
За версією слідства, у 2021 році ці ділянки, які належать до земель водного фонду, було незаконно відчужено з державної власності та безкоштовно передали у приватну власність підставним особам нібито для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних ВИШі, які погодилися на пропозицію за гроші.
Потім ділянки перепродали, і зрештою вони опинилися у "відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему".
Компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи була заснована в 2004 році. Вона має великий інвестиційний портфель: завод "Кривий Ріг Цемент", мережа клінік "Добробут", котеджне містечко GoodLife Park на дамбі Київського водосховища, заміський готель-ресторан Shelest, група компаній "Енергозбереження", онлайн-магазин MakeUp, компанія Sela Energy з ліцензією на видобування газу у Львівській області.
У жовтні 2023 року Concorde Capital Мазепи викупила у Сергія Тігіпка суднобудівельний завод у Києві "Кузня на Рибальському". До цього Тігіпко володів заводом 4 роки, з 2018-го. Бізнесмен викупив завод у 2018 році у тодішнього президента Петра Порошенка та його бізнес-партнера Ігоря Кононенка.
У 2014 році Мазепа балотувався до Верховної Ради від партії "Сильна Україна", яку очолював Тігіпко.
по темі
9 січня група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA
Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі
Turkcell заявив про продаж українських активів - Lifecell, Global Bilgi та Ukrtowe - французькій NJJ Capital
Білий дім підтримав законопроект, який дає змогу передавати заморожені російські активи на допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg
Попри злагоджену роботу ЗСУ та українських енергетиків, вітчизняна енергетична галузь продовжує перебувати небезпеці через дії російської агентури, яка намагається зруйнувати її зсередини. Під загрозою знищення знаходяться як традиційні, так і інноваційні енергогенеруючі потужності, йдеться у журналістському розслідуванні