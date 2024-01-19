Без дахів, вікон та дверей! Такі наслідки ворожого обстрілу села на Кіровоградщині. Там два дні тому російська ракета Х-59 поцілила у подвір'я дачного обійстя. Ударною хвилею повилітали вікна і двері, позривало шифер із дахів, знесло огорожі з десятка приватних домоволодінь. Нині люди латають свої домівки та підраховують збитки.

Ми йдемо до місця прильоту, це земельна ділянка, яка знаходиться поруч з цією дачею, яка одна з найбільших постраждалих, ось ця вирва, було пошкоджено проводи. Далі по вулиці уламки розлітались більше, ніж на сто метрів, далі видно місце входу цієї ракети, і глибина, мабуть, більше ніж мій зріст.

Ця вирва - від частини російської ракети, що поцілила на подвір'я у селі на Кіровоградщині. З міркувань безпеки - назву населеного пункту не називають. У багатьох будинках тут повиносило вікна й двері, зірвало шифер, зім'яло ворота та знесло огорожі. Усього пошкоджено з десяток хат.

Галина Власюк, жителька села:

Гул страшний, аж наді мною щось летить, я злякалась, присіла і впала, а потом очунялась, та що ж воно таке, бачити - нічого не бачила, а потом дивлюсь - тут стовп диму, нема забора, починаючи з вікон, 14 вікон немає, ні одного вікна, двері, четверо дверей - нема ні одного, даху немає.

Будинок сільської фельдшерки пані Галини - пішов тріщинами. Жінка - ледь стримує сльози: у ньому - все її життя.

Селяни впевнені: те, що ніхто того дня не постраждав - справжнє диво.

Віталій Пастушенко, керівник Кропивницької РВА:

Затримався шкільний автобус на 15 хвилин, мабуть, це і врятувало життя і селян, і діточок наших. Діти вийшли з автобуса і чули вибух. Поруч житловий будинок. Він знаходиться по праву руку, там слава Богу в ньому люди не проживали.

Нині пошкоджені дахи затягнули плівкою, а вибиті вікна і двері - листами ДСП. Їх надала обласна адміністрація та благодійники. Відновили у селі вже й електропостачання.

Віталій Пастушенко, керівник Кропивницької РВА:

Люди пишуть заяви, оскільки завершене обстеження будинків, визначені матеріальні збитки, зараз безпосередньо в старостаті пишуть заяви, сьогодні у нас четвер, завтра позачергова сесія сільської ради, вже є зарезервований фінансовий ресурс і відповідно людям сказали, щоб вони не втрачали час, вже замовляли склопакети, щоб мали можливість відновити своє житло, замовляли шифер.

Кошти мають перерахувати на особові картки власників будинків найближчими днями.