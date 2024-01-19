На власні очі побачити наслідки війни в Україні та вислухати історії тих, хто пережив окупацію, на Чернігівщину приїхала делегація з Латвії.

Латвія від початку великої війни активно допомагає Україні. Загальна сума підтримки вже сягнула пів мільярда євро. А напередодні спікерка Парламенту Латвії вперше відвідала Україну. Зокрема, побувала на деокупованих територіях Чернігівщини й на власні очі побачила катівні й зруйновані ворожими снарядами будинки, школи та дитсадки. Подробиці - в наступному матеріалі.

Ягідне на Чернігівщині вже відоме мало не на весь світ. Нині це село як символ-нагадування про звірства рашистів під час окупації. У підвалі місцевої школи окупанти облаштували в'язницю. Тримали тут місцевих жителів від малого до старого. Люди й досі з жахом згадують, як виживали в нестерпних умовах.

Був дуже тяжкий психічний стан у людей. Тут люди помирали, 10 осіб у нас тут померло. Хай там вони були похилого віку, але ж були ще кріпенькі люди - жили б та й жили.

У підвалі одночасно було так багато людей, що не всі могли навіть присісти.

У цьому підвалі сиділи жителі з усього села. Підвал налічує 196 квадратних метрів. На кожну людину припадало тільки пів квадратного метра.

На власні очі побачити наслідки війни в Україні та вислухати історії тих, хто пережив окупацію, на Чернігівщину приїхала делегація з Латвії. Очолює її голова сейму країни Дайга Мієриня.

Дайга Мієриня, голова сейму Латвії:

Латвійський народ уважно стежив за тим, що відбувалося в цьому місці, неможливо передати все, що ми побачили. Очі людей, їхні живі історії - усе це не порівняти з тим, що ми бачили по телевізору. Народ та уряд Латвії недаремно вибрав саме Чернігівську область для того, щоб надавати підтримку. Ми робимо це від всієї душі та від щирого серця.

Від початку повномасштабного вторгнення росії офіційна Рига надала Києву понад пів мільярда євро. Відносно ВВП держави це одна з найбільших сум серед усіх країн Європи.

Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України:

Латвія - одна з перших країн, яка визнала росію терористом. Адвокатують Україну в міжнародній політиці, на міжнародній арені, в тому числі вступу до ЄС та НАТО. Латвія очолила коаліцію дронів. Тобто, військова допомога, яку зараз здійснює Латвія, вона надважлива є зараз, тому що вона служить прикладом для інших країн.

Завдяки підтримці Латвії поступово постає з попелу й село Ягідне.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА:

80% навчальних закладів відновлено з тих, які були пошкоджені - понад 140 було пошкоджено. На сьогодні ще близько 20-25 закладів в процесі й потребують відновлення. На сьогодні, окрім відновлення, ми ще маємо іншу проблему - відсутність укриттів в навчальних закладах.

На місці вщент зруйнованих будинків уже починають зводити нові - модульні.

Також тут облаштували хаб Святої Ольги - центр психологічної підтримки жінок, дітей та осіб у складних життєвих обставинах.

Взагалі цей центр почав працювати ще з листопада місяця. Він працював на аутсорсі. І вже за цей час ми допомогли 100 жінкам.

Під час офіційного візиту делегати з Латвії також познайомилися з легендарним псом Патроном.

Та пообіцяли - допомогу Україні не припинятимуть.