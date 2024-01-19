Повстанці надали інформацію про перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі. Це стосується комплексу "Бастіон-П". Цей тип ракет є частиною російського озброєння і може бути використаний для протикорабельних атак. Про це повідомляє рух АТЕШ.

Під час ведення розвідувальної діяльності в Севастополі, агент руху зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", також відомих, як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Він використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс".

Партизани "АТЕШ" з'ясували, що установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365).

Агент простежив маршрути пересування і кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформацію передано Силам оборони. Очікуємо результатів.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.