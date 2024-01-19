Конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб". Ці дані надають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Планується, що в першій половині 2024 року розпочнуться льотні випробування цього продукту. Безпілотник "Яструб" має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину вагою 800 кілограм.

У бюро заявили, що російські війська будуть використовувати БпЛА Ястреб в якості приманки, щоб відвертати увагу українских сил ППО. Тобто, застосовувати тактику, яку російські війська застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

Нині тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового, доопрацьованого продукту.

Раніше ми писали про те, що рф випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети.