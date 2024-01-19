Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 374 520 (+920) осіб ліквідовано;
- танків - 6167 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 11 445 (+35) од.;
- артилерійських систем - 8854 (+19) од.;
- РСЗВ - 966 од.;
- засоби ППО - 654 (+1) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1818 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 831 (+37) од.;
- спеціальна техніка - 1384 (+4) од.
Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".
по темі
У суботу, 13 січня, пожежа в москві виникла у необлаштованому будинку з кількома поверхами
Протягом останньої доби зафіксовано 77 випадків ведення бойових дій
Валерій Чалий заявив, чи є можливість, що замість путіна на виборах рф президентом стане його приємник
Повстанці надали інформацію про перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс"
Інформація про атаку на нафтобазу в Санкт-Петербурзі та пролітання безпілотника над резиденцією володимира путіна підтверджується спецслужбами