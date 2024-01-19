У Брянській області палає нафтобаза (відео) [ Редагувати ]
Велика пожежа виникла на нафтобазі в місті Клинці Брянської області. За інформацією, яку повідомили російські владні органи, намагаються припустити, що причиною пожежі стала атака безпілотника.
Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram та Міноборони рф.
російське Міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.
При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.
За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.
Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.
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