Де найчастіше використовують гібридні системи ППО: у Повітряних силах дали відповідь [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що гідридні системи протиповітряної оборони не є далекобійними. Тому вони використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що практика поєднання радянського та західного озброєння вже раніше використовувалася в Україні, зокрема, у авіації. Йдеться про використання ракет західного виробництва та радянських літаків, які має Україна.
Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні.
Ігнат додав, що в Україні також модернізують ПЗРК для мобільних вогневих груп. За його словами, йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття.
Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".
по темі
Протягом останньої доби в Україні на фронті сталося 127 бойових зіткнень
Про епічне влучання останніх днів: пошкодження Іл-22 та знешкодження російського А-50. Втрата літаючого радару А-50 - дуже серйозна втрата для росії: політична, військова та іміджева. Втім, деталі операції досі залишаються невідомі, як і те яку зброю залучили для збиття літаків. Версії збирав Руслан Смєщук.
Україна потребує посилення армійської авіації, йдеться не лише про штурмовики. Це також можуть бути ударні гелікоптери
Станом на ранок неділі, 14 січня, втрати росії в ході війни в Україні досягли 840 окупантів
Ситуація залишається напруженою, і військові продовжують вести активні оборонні дії на зазначених напрямках