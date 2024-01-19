Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що гідридні системи протиповітряної оборони не є далекобійними. Тому вони використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що практика поєднання радянського та західного озброєння вже раніше використовувалася в Україні, зокрема, у авіації. Йдеться про використання ракет західного виробництва та радянських літаків, які має Україна.

Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні.

Ігнат додав, що в Україні також модернізують ПЗРК для мобільних вогневих груп. За його словами, йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття.

Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".