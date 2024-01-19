У рф заявили про "невдалу" атаку на пороховий завод біля Тамбова [ Редагувати ]
Дрони атакували Тамбовський порошковий завод в росії 19 січня. Це не перший подібний інцидент на цьому підприємстві. російські владні органи вже висловили припущення, що атаку влаштували Збройні Сили України (ЗСУ), проте це не було успішно виконано.
Про це повідомляє Telegram-канал Shot.
За даними російських Telegram-каналів, дрони атакували завод близько 4:00.
БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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