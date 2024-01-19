Яка ситуація на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом останньої доби українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, Збройні Сили України (ЗСУ) знищили 42 одиниці військової техніки ворога.
Про це повідомляється у Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
- На Таврійському напрямку ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів.
Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.
- На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.
- На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Загальні втрати російської армії у живій силі склали 431 особу.
Також українські бійці знищили 27 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 4 танки;
- 8 ББМ;
- 1 засіб ППО;
- 10 БПЛА;
- 18 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки.
Окрім того, Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів противника.
Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".
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