Чи вивела рф ракетоносії в Чорне море: у ВМС зробили заяву [ Редагувати ]
Хоча російські окупанти і вивели ворожий корабель в Чорне море 19 січня, він не є ракетоносієм.
Про це повідомили Військово-морські сили України.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі 1 ворожий корабель, в Середземному морі 1 ворожий корабель. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
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