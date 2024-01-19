У пʼятницю, 19 січня, на засіданні Київської міської ради відбудеться голосування за передачу військовим 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Мер нагадав, що за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року на допомогу силам безпеки та оборони було спрямовано майже 7 мільярдів гривень.

Тобто 10 відсотків кошторису, – найбільше серед усіх міст України. А не 1 відсоток, як дехто бреше і маніпулює! Із цих 7 мільярдів майже 1 мільярд пішов на закупівлю військовими дронів різних типів. А також місто виділило кошти та закупило, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби, які сьогодні ефективно захищають Київ.

Він також наголосив, що столиця виплачувала матеріальну допомогу киянам-захисникам та їх сім’ям. Виділяла кошти на придбання квартир для захисників і їх родин. І цього року продовжить це робити, попри те, що у Києва забрали "військовий" ПДФО.

У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним силам ми попередньо передбачили 1,2 мільярда гривень. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб додавати більше коштів. Спрямовувати їх і з інших статей, аби максимально допомагати нашим захисникам. Тому по факту коштів на допомогу військовим виділимо в рази більше.

Нагадаємо, що в росії запустили виробництво аналога дрона Shahed.