У пʼятницю, 19 січня, радниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, чому Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон.

Не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів.

Представниця ДБР додала, що фігуранти справи Гренкевичів, хто отримав підозру і кому суд обрав запобіжний захід, перебуватимуть під вартою до середини березня. Також вони мають законне право внести 500 млн гривень застави.

Нагадаємо, майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича арештували. Бізнесмена підозрюють у розкраданні фінансів, спрямованих на потреби військових.