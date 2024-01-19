Організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили, що цьогоріч конкурс вестимуть три зірки: фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік і волонтер Василь Байдак.

Про це повідомляє "Суспільне".

Юлія Саніна, яка вже мала досвід ведення конкурсу в минулому році, цього разу буде однією з ведучих разом із Тимуром Мірошниченком. А Василь Байдак, відомий своїми оригінальними зборами для військових, стане першим стендап-коміком, який вестиме нацвідбір в Україні.

Вперше буду ведучим на телебаченні на нацвідборі на "Євробачення". Вперше буду ведучим на телебаченні. За офіційність події я буду відповідати лише смокінгом, а от за що я буду відповідати усім - це за приколи. Буду робити все можливе, аби було смішно, цікаво і чесно. І не переживаю, бо веду нацвідбір із професіоналами, - поділився Василь Байдак "Суспільному".

Ведучі працюватимуть на різних локаціях. Окрім того, що вони вийдуть всі разом на головну сцену, вони також з'являтимуться окремими парами в конкретних зонах.

Бекстейдж та передшоу нацвідбору вестиме ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.

Нагадаємо, "Суспільне" визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на"Євробачення-2024".