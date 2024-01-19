У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що в Україні розпочала роботу перша мобільна аптека. Цей проект спрямований на вирішення проблеми доступності ліків у сільській місцевості.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, мобільні аптеки будуть доставляти ліки до сіл та селищ без аптечних пунктів. Перша така аптека розпочала роботу у Харківській області, де вона обслуговуватиме 80 населених пунктів.

Пацієнти будуть отримувати інформацію про прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут аптеки буде будуватися відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що доступність ліків у сільській місцевості є важливим питанням, яке порушувалося президентом України. Міністерство охорони здоров'я активно працює над його вирішенням.

Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Сподіваюся на активну позицію та залученість інших субʼєктів аптечного ринку до цієї ініціативи в різних областях України. Дуже важливо об’єднати зусилля влади і бізнесу задля забезпечення доступності медпрепаратів, - сказав він.

Нагадаємо, світ повинен бути готовий до невідомих хвороб, які можуть виникнути в майбутньому. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовує термін "хвороба X" для їхнього позначення.