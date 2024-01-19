В Україні запрацювала перша мобільна аптека [ Редагувати ]
У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що в Україні розпочала роботу перша мобільна аптека. Цей проект спрямований на вирішення проблеми доступності ліків у сільській місцевості.
Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, мобільні аптеки будуть доставляти ліки до сіл та селищ без аптечних пунктів. Перша така аптека розпочала роботу у Харківській області, де вона обслуговуватиме 80 населених пунктів.
Пацієнти будуть отримувати інформацію про прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут аптеки буде будуватися відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що доступність ліків у сільській місцевості є важливим питанням, яке порушувалося президентом України. Міністерство охорони здоров'я активно працює над його вирішенням.
Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Сподіваюся на активну позицію та залученість інших субʼєктів аптечного ринку до цієї ініціативи в різних областях України. Дуже важливо об’єднати зусилля влади і бізнесу задля забезпечення доступності медпрепаратів, - сказав він.
Нагадаємо, світ повинен бути готовий до невідомих хвороб, які можуть виникнути в майбутньому. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовує термін "хвороба X" для їхнього позначення.
по темі
Світ повинен бути готовий до невідомих хвороб, які можуть виникнути в майбутньому
Інфекція, відома як Хвороба X, стане предметом обговорення на майбутньому Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Кількість виявлених випадків захворювання на онкологію зросла до 107,8 випадків на 100 тис. населення віком до 50 років. Цей показник на 12,8% вищий, ніж 20 років тому. Про це пише The Wall Street Journal
У 79-річного мешканця Львівщини за 15 років виявили чотири види раку
Які віруси зустрічаються найчастіше? І чим цей епідсезон відрізняється від попередніх? - розкаже наша кореспондентка Жанна Дутчак.