Марта Костюк уперше пройшла в четвертий раунд Australian Open [ Редагувати ]
Українська тенісистка Марта Костюк повторила свій найкращий результат на Грендслемах. У матчі проти росіянки Еліни Аванесян вона здолала третє коло Australian Open і вийшла до 1/8 фіналу.
Марта стала першою українкою, яка пробилася до четвертого кола цього турніру в 2024 році.
У матчі Марта перемагала в першому сеті, але потім програла його, зробивши багато невимушених помилок. У другому сеті вона виправила помилки і виграла його. У третьому сеті Костюк знову вийшла вперед, але Аванесян зрівняла рахунок. У вирішальному моменті Марта знову зуміла перемогти.
За вихід до чвертьфіналу Костюк зіграє проти переможниці матчу між бразилійкою Хаддад Майя та "нейтральною" росіянкою Марією Тімофєєвою.
Ця перемога є важливою для Костюк, оскільки вона показує, що вона здатна на серйозні результати на найвищому рівні.
Hands in the air! 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024
The fourth round awaits you @marta_kostyuk!
She comes from behind to beat Avanesyan 2-6 6-4 6-4. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/8seQ1czBNZ
Нагадаємо, Даяна Ястремська стала четвертою українкою, яка зіграє в 1/16 фіналу нинішнього розіграшу Відкритого чемпіонату Австралії.
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Дві українські тенісистки пробилися до третього кола Australian Open. У третьому колі Леся Цуренко зіграє проти другої ракетки світу, нейтральної білоруски Аріни Сабалєнки, а Марта Костюк - проти нейтральної росіянки Еліна Аванесян.
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