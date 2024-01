Українська тенісистка Марта Костюк повторила свій найкращий результат на Грендслемах. У матчі проти росіянки Еліни Аванесян вона здолала третє коло Australian Open і вийшла до 1/8 фіналу.

Марта стала першою українкою, яка пробилася до четвертого кола цього турніру в 2024 році.

У матчі Марта перемагала в першому сеті, але потім програла його, зробивши багато невимушених помилок. У другому сеті вона виправила помилки і виграла його. У третьому сеті Костюк знову вийшла вперед, але Аванесян зрівняла рахунок. У вирішальному моменті Марта знову зуміла перемогти.

За вихід до чвертьфіналу Костюк зіграє проти переможниці матчу між бразилійкою Хаддад Майя та "нейтральною" росіянкою Марією Тімофєєвою.

Ця перемога є важливою для Костюк, оскільки вона показує, що вона здатна на серйозні результати на найвищому рівні.

