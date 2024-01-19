Запуск електронного кабінету військовозобов'язаних заплановано на початок другого кварталу 2024 року. Чи будуть чоловіки отримувати повістки через цей кабінет, буде вирішено у рамках закону про мобілізацію.

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомила в ефірі телемарафону, що верифікація в реєстрі "Оберіг" вже завершена. Це означає, що всі дані про військовозобов'язаних є точними та актуальними.

Ми зможемо, скажімо так, перший етап - запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі, - розповіла заступниця міністра.

Чорногоренко також зазначила, що питання про те, чи будуть повістки надсилатися через електронний кабінет, буде розглядатися в рамках закону про мобілізацію. Цей закон ще не прийнятий, тому зараз важко сказати, яким буде його рішення.

Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК, - додала Чорногоренко.

Однак, якщо закон передбачатиме можливість надсилання повісток через електронний кабінет, це буде зручно для військовозобов'язаних. Вони зможуть отримувати повістки швидко та без необхідності особисто звертатися до військкомату. Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу цього року.

Як тільки закон набуде чинності по факту ми можемо приступити до цієї роботи. І в другий квартал можемо надати такий функціонал, - зазначила Чорногоренко.

Нагадаємо, Наталія Калмикова, заступниця Міністра оборони України розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" про оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.