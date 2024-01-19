Північна Корея провела випробування підводних безпілотників, здатних нести ядерну зброю. Випробування були проведені на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії, які відбудуться цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Випробування були проведені у водах біля східного узбережжя Північної Кореї. Північнокорейські чиновники звинуватили США, Південну Корею та Японію у "божевіллі" щодо військових навчань, попередивши про "катастрофічні наслідки".

Нова система безпілотників, названа "Хаїл" (що означає "цунамі"), вперше була випробувана в березні 2023 року. Вона призначена для проведення потайних атак у водах противника і знищення ударних угруповань ВМФ і основних операційних портів шляхом створення великої радіоактивної хвилі.

Це випробування є черговим кроком Північної Кореї у підвищенні своєї ядерної та ракетної потужності. Воно посилює напруженість у регіоні та підвищує ризик нової війни.

Нагадаємо, Північна Корея випробувала невизначену балістичну ракету, яка була запущена в напрямку Японського моря. Зазначається, що ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.