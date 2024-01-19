ДБР передало ЗСУ металеве майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України майно білоруської компанії вартістю понад 61 мільйон доларів.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Це майно було виявлено під час досудового розслідування на території морського порту. Йдеться про 26 тисяч тонн металевої продукції, зокрема арматури, труб та сталевих заготовок. Власником цього майна є компанія з Білорусі.
Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану". Встановлено, що білоруська продукція транзитом зайшла в Україну до повномасштабного вторгнення й мала невдовзі відправлятись до країн ЄС. Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США, - наголосили в ДБР.
Майно було вилучено та передано ЗСУ. Йдеться про 412 вагонів з металевою продукцією.
Це рішення ДБР є черговим кроком у підтримці Збройних сил України у боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, у пʼятницю, 19 січня, радниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, чому Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича.
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