Верховна Рада України готується розглянути новий законопроєкт, який має на меті впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Законопроект №10308, зареєстрований у парламенті наприкінці грудня 2023 року, пропонує ряд змін до чинного законодавства.

Серед них:

Спрощення процедури розміщення МАФів та парковок на державних та комунальних земельних ділянках.

Запровадження прозорих та конкурентних механізмів доступу суб'єктів господарювання до отримання права на розміщення таких об'єктів.

Внесення змін до Земельного кодексу України, щоб зробити правила користування державною та комунальною землею зрозумілішими.

Олена Шуляк, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, зазначила, що нова версія законопроекту більш чітко окреслює правила роботи МАФів та парковок і отримання дозволів на їх розміщення.

Ми врахували всі зауваження, врегулювали всі неузгодженості, які були в №9233. Тому новий законопроєкт має допомогти, з одного боку, унеможливити зручні схеми наживи місцевої влади, з другого - гарантувати підприємцям, які ведуть бізнес у МАФах та кіосках по всій країні, рівні умови роботи та прозорість процесу отримання дозволів, - повідомила нардеп.

Зокрема, законопроект пропонує проводити аукціони на право земельного сервітуту - права землекористувача на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.

Це дозволить зробити процес розміщення МАФів та парковок більш прозорим та конкурентним, а також позбавить його корупційних ризиків.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт, який передбачав штрафи за порушення комендантської години.