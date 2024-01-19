Сьогодні, 19 січня 2024 року, настає місячна доба кажана. Цей день належить стихії вогню, його символ - кажан.

Щасливими числами є 9, 36, 72.

Щасливими кольорами - бежевий, ясножовтий, колір кави з молоком.

Щасливими каменями - чорні перли та олександрит.

Що варто робити в цей день:

Продовжувати працювати над уже розпочатими справами, які не вимагають великих зусиль.

Одягатися в одяг бежевого, ясножовтого або кольору кави з молоком.

Прикрасити себе чорними перлами або олександритами.

Звернути увагу на роботу серця та судин.

Подбати про підтримку імунітету.

Уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів харчування, щоб уникнути харчових отруєнь.

Освоїти магічні знання та навички, а також передати їх іншим.

Що не варто робити:

Розпочинати нові справи, вони будуть приречені на невдачу.

Стригти волосся.

Розмовляти з незнайомцями.

Нагадаємо, багато батьків, готуючись до народження дитини, прагнуть заздалегідь організувати простір та закупити все необхідне. Однак існують різні переконання та прикмети, які вказують на те, що купівля дитячих речей перед народженням може бути поганою ідеєю.