Комаровський відповів, чи має хвороба Х реальну небезпеку [ Редагувати ]
У світі останнім часом активно обговорюють хворобу X, яка може бути небезпечнішою за COVID-19. В Україні це викликало хвилювання, але чи варто його хвилюватися?
17 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорювали ніби нову хворобу X з летальністю 20%. Однак лікар Євген Комаровський запевняє, що це не нова хвороба, а лише умовна назва, що використовується для позначення невідомого вірусу, який може виникнути в майбутньому.
Що таке хвороба Х?
Вперше про хворобу X заговорили в 2015 році. Тоді науковці опублікували список хвороб, які можуть загрожувати населенню Землі. У 2018 році до цього списку додали вже відомі людству захворювання, серед яких і хвороба X.
Наразі у світі розробляють універсальний план заходів на випадок появи невідомого вірусу. Саме цей план і передбачає назву хвороби X.
Комаровський зазначає, що раніше найменший термін виготовлення вакцини становив п'ять років. Однак під час пандемії COVID-19 вакцину змогли розробити та випробувати менш як за рік. Це сталося завдяки тому, що в науковців уже були наявні алгоритми та розробки для створення нових ліків.
Тому наразі йдеться про те, щоб створити план дій на випадок аналогічної ситуації. Це дозволить розробити вакцину швидше та ефективніше.
Хвороба X - це реальна загроза, але не варто панікувати. Світова спільнота вже працює над тим, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з її появою.
Нагадаємо, глава ВООЗ закликав світ готуватися до хвороби X.
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