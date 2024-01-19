Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні має вирішальне значення для подальшої роботи вітчизняних ядерних енергоблоків, забезпечуючи енергатичну незалежність та безпеку України.

Про це повідомляється у звіті компанії Holtec.

"Успішне введення в експлуатацію та транспортування відпрацьованого ядерного палива з діючих реакторів країни до першого у світі сухого ЦСВЯП забезпечує безперервну роботу атомних енергоблоків та зміцнює енергетичну незалежність України", - зазначає Holtec.

Компанія Holtec звертає увагу, що це значне досягнення на тлі таких викликів, як ракетні та безпілотні атаки на територію України, стало можливим завдяки лідерству Германа Галущенка, Міністра енергетики та Петра Котіна, керівника Енергоатому.

ЦСВЯП, оснащене запатентованими конструкціями Holtec, забезпечує надійний захист від різноманітних загроз.

Як повідомлялося, ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозили на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні близько $200 млн щороку.