ЄС готує новий пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення в Україну [ Редагувати ]
Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти росії. Ці санкції мають бути ухвалені до 24 лютого, другої річниці вторгнення росії в Україну. Про це пише Bloomberg.
За даними джерел, можливі санкції можуть включати:
- Розширення списків людей, які підпадають під санкції.
- Посилення торгових обмежень.
- Зниження можливості росії обходити санкції ЄС.
18 січня на зустрічі послів ЄС держави-члени обговорювали можливі санкції. Вони сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі.
Досягнення угоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів.
Нагадаємо, чеські депутати запропонували закон, який дозволить експропріювати іноземну власність, зокрема російську, в разі загрози національній безпеці.
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