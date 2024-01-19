Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти росії. Ці санкції мають бути ухвалені до 24 лютого, другої річниці вторгнення росії в Україну. Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, можливі санкції можуть включати:

Розширення списків людей, які підпадають під санкції.

Посилення торгових обмежень.

Зниження можливості росії обходити санкції ЄС.

18 січня на зустрічі послів ЄС держави-члени обговорювали можливі санкції. Вони сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі.

Досягнення угоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів.

Нагадаємо, чеські депутати запропонували закон, який дозволить експропріювати іноземну власність, зокрема російську, в разі загрози національній безпеці.