24 грудня Президент України підписав Закон України № 3498 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг". Однією з ключових і значущих змін є встановлення граничного розміру відсоткової ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. Ця нова норма передбачає поступове зниження ставки протягом 8 місяців. Це передбачає можливість запровадження якісних перевірок платоспроможності позичальників з боку фінансових компаній.

Що ще змінилось?

Заборонено укладати договори про споживчий кредит з особами, включеними до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Зміни до Закону України "Про споживче кредитування" передбачають заборону укладання договорів про споживчий кредит з такими особами, коли в Реєстрі є інформація про використання кредитних коштів для внесення ставок.

Надання інформації бюро кредитних історій.

Бюро кредитних історій надає кредитодавцям безоплатно інформацію про осіб, включених до Реєстру, щодо використання ними кредитних коштів для гральних потреб.

Обмеження гравців в азартних іграх.

Закон визначає обмеження для гравців в азартних іграх, якщо їхні витрати на гру перевищують особисті доходи, а також у випадку боргових зобов'язань, ухилення від сплати аліментів, або якщо вони отримують житлову субсидію чи пільги на комунальні послуги.

Встановлення повноважень для обмеження.

Закон передбачає, що повноваження щодо встановлення обмежень у разі скрутного матеріального становища гравців перейдуть до суду та Уповноваженого органу. Обмеження можуть вводитися тимчасово до шести місяців.

Подання заяви про обмеження.

Члени сім'ї гравця або його законні представники можуть подати заяву про обмеження до Уповноваженого органу, обґрунтовуючи необхідність такого обмеження. Заява може супроводжуватися документами, підтверджуючи скрутне матеріальне становище.

Загалом, як повідомляє Prointernet.in.ua посилаючись на КРАІЛ, за 2023 рік до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх внесено відомості щодо 3 276 осіб, з них: 2 543 особи внесено до реєстру за заявами, що надійшли до КРАІЛ та 733 особи – за заявами, що надійшли до організаторів азартних ігор.

Усього Комісією було опрацьовано 3 661 звернення від громадян, у тому числі 804 повідомлення про можливі порушення у сфері азартних ігор; 2 779 заяв про самообмеження та обмеження; 78 – з інших питань.

Станом на 28.12.2023 Реєстр містить відомості про 3 624 особи