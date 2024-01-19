росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона [ Редагувати ]
Росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Відомо, що через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, 15 січня четверо рятувальників отримали поранення внаслідок обстрілу Станіславу в Херсонській області. Також серед постраждалих є місцева мешканка.
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