Росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Відомо, що через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, 15 січня четверо рятувальників отримали поранення внаслідок обстрілу Станіславу в Херсонській області. Також серед постраждалих є місцева мешканка.