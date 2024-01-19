Російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ в Україні влітку 2024 року. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських чиновників і силовиків, які розмовляли на умовах анонімності.

росія може спробувати захопити території чотирьох областей України, про спробу анексії яких кремль оголосив у вересні 2022 року, - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Співрозмовники FT не виключили, що російські війська намагатимуться захопити Харків чи навіть Київ.

За оцінкою американської розвідки, кінцева мета володимира путіна в Україні - "завоювати країну та поневолити її народ" - залишається незмінною. Про це йшлося у розсекреченій доповіді розвідки США, яку FT вивчило у грудні 2023 року.

У документі сказано, що саме з цієї причини кремль продовжує наступати на сході України на кількох напрямках, у тому числі навколо Авдіївки, а також у напрямку Лимана та Куп'янська.

У своєму матеріалі газета Financial Times навела оцінку неназваного західного чиновника, який опікується питаннями України. Він вважає, що "перспективи оперативного прориву якоїсь зі сторін у 2024 році" невеликі.

За словами західного чиновника, стратегія "активної оборони" - утримання оборонних рубежів і пошук слабких місць в обороні росії, а також удари далекобійною зброєю - дозволять Україні збільшити свої сили цього року і підготуватися до 2025 року, коли контрнаступ ЗСУ матиме більше шансів.

Наприкінці грудня The New York Times з посиланням на російських і західних чиновників писала, що володимир путін через посередників подає сигнали про готовність розпочати мирні переговори з Україною, однак за умови, що за росією залишаться окуповані українські території.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.