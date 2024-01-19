Компанія Audi вперше в історії виграла ралі-марафон "Дакар". 46-та гонка "Дакар" вже вп'яте проходила в Саудівській Аравії (з 6 по 19 січня) і завершилася перемогою іспанського екіпажу заводської команди Team Audi Sport у складі Карлоса Сайнса та Лукаса Круза.

За підсумками 12 етапів Карлос Сайнс показав результат 48 годин 15 хвилин та 18 секунд.

61-річний Сайнс вчетверте став переможцем "Дакара". Раніше він перемагав у 2010, 2018 та 2020 роках за кермом різних автомобілів - Volkswagen, Peugeot, MINI і Audi.

Audi стала першим в історії Дакара виробником, який зміг виграти ралі-марафон на гібридному позашляховику. Для німецького колективу "Дакар"-2024 став останньою гонкою, оскільки програма в ралі-рейдах згортається заради дебюту заводської команди Audi у "Формулі 1" у 2026 році.

Друге місце в заліку Ultimate для позашляховиків на "Дакарі" посів екіпаж бельгійця Гійома де Мевіуса та француза Ксав'є Пансері на пікапі Toyota Hilux Overdrive команди Overdrive Racing.

Третім став дев'ятиразовий чемпіон WRC француз Себастьєн Леб та його співвітчизник Фабіан Луркьєн на баггі Prodrive Hunter T1+ колективу Bahrain Raid Xtreme.

Ралі "Дакар" тривало 14 днів і складалося з прологу, 12 етапів, а також нового формату гонки - 48-годинного марафону з однією зупинкою. Цей марафон охопив майже 600 км, загальна протяжність маршруту становила 7800 км.

Крім легкових та вантажних автомобілів, у ралі брали участь мотоцикли, квадроцикли, велосипеди та різні мотовсюдиходи. Загалом у ралі взяли участь понад 400 екіпажів.

Цього року організатори ралі вперше запровадили дисципліну для автомобілів на водневих двигунах, гібридів та електрокарів.

Другий рік поспіль через санкції у вантажному заліку "Дакара" не беруть участь російські заводські команди "КАМАЗ" і "МАЗ".