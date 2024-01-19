В Авдіївці склалася критична сиутація. Про це пише головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов. За його словами, ворог зумів зачепитись за кілька будинків на околиці Авдіївки.

Українське керівництво має негайно надати посилення (не накази триматись та крики, а реальне посилення).

До Авдіївки зайшли кілька груп росіян без якихось масштабних штурмів, бо у тому місці просто не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів.

Я багато писав про необхідність посилення Авдіївки людьми та озброєнням, і усім казав саме про такий сценарій. При тому рівні комплектності, який на тому напрямку є, дива не трапиться, і у ворога виникають шляхи проникнення скрізь бойові порядки.

Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджав і пообіцяв на зустрічі з солдатами вирішити проблеми та надати посилення. На жаль, навіть необхідний мінімум посилення не був виконаний, скаржиться Бутусов.

Саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив та в цілому посилять щільність оборони. Якщо це не зробити зараз, і росіяни зможуть справді серйозно зачепитись за міську забудову, то доведеться потім як в Бахмуті кидати у бій в десять разів більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті - але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, занадто пізно.

І відповідальність за провал в Авдіївці буде повністю на Зеленському, який відвідав місто і гарантував спрямувати туди додаткові сили.

Про "важкі останні дні для Авдіївки" напередодні писав військовий аналітичний канал DeepState. Ворог 17 і 18 січня завдав майже 100 ударів КАБами по місту.

Тривають бої у Степовому, піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил Оборони завдали суттєвих втрат противнику.

Південніше Авдіївки вкрай важка ситуація, п***ри просунулися західніше дачного поселення "Виноградники", а також проводили штурмові дії на "Царську охоту" та сусідні позиції. Ситуація невідома.

Росіяни продовжують тиск з Мар'їнки на Георгієвку та проводять штурмові дії з півночі та півдня Новомихайлівки, намагаючись взяти село в кліщі.