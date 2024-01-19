Велика Британія провела успішні випробування лазерної спрямованої енергетичної зброї далекої дії DragonFire. Випробування відбувалися на Гебридському полігоні Міноборони США, комплекс вразив кілька повітряних цілей, повідомило Міноборони Сполученого Королівства.

Дальність дії DragonFire засекречена. Військові лише зазначили, що комплекс є засобом ураження цілей у межах прямої видимості, здатний завдавати удару "по будь-якій видимій цілі".

Випробування продемонстрували здатність комплексу вражати повітряні цілі на відповідних дальностях, що є важливим кроком на шляху прийняття цієї технології на озброєння. Сухопутні війська та ВМС Великої Британії розглядають використання цієї зброї в рамках своїх можливостей ППО.

Вартість одного пострілу з лазерної зброї DragonFire зазвичай становить менше 10 фунтів стерлінгів, при цьому за 10 секунд виділяється стільки ж тепла, скільки за годину використання звичайного обігрівача, зазначили у відомстві.

Як пише видання The Times, для порівняння вартість ракети Sea Viper, якої британські сили раніше вразили безпілотники У Червоному морі, становить майже 1 млн фунтів стерлінгів.

DragonFire - власна британська розробка. Точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів (2,3 см) з відстані в один кілометр.