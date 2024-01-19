Кабінет міністрів виділяє рекордні 17,5 млрд гривень на облаштування оборонних рубежів. Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів.

Мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень, пояснив Шмигаль. Кошти виділяють профільним відомствам та обласними державним адміністраціям.

Нагадаємо, Міноборони України закупить на тендері 1016 пікапів для ЗСУ за 1,75 млрд грн.