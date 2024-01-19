Естонія, Латвія та Литва погодили створення лінії оборони на кордоні з росією та Білорусією. Про це повідомляє Міноборони Естонії.

Глава Міноборони Ханно Певкур заявив:

Балтійська оборонна зона - це ретельно продуманий проект, необхідний для безпеки. Війна росії в Україні показала, що крім техніки, боєприпасів та живої сили нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра.

За словами радника віце-канцлера міноборони Естонії Кайдо Тійтуса, оборонна лінія потрібна на випадок нападу та допоможе стримати противника на кордоні та дати союзникам час прийти на допомогу.

росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її впродовж двох-трьох років. Ми маємо бути готовими і зробити ціну нападу на Естонію для росії якомога вищою.

Бункери покликані захистити військових від вогню супротивника та уламків, а також мають витримувати пряме влучення снарядів калібру 152 мм. Вони спроектовані в такий спосіб, щоб дозволити військовим вести оборонний вогонь. Розмір бункера становить 30-35 кв.м, у ньому розташовані спальні місця, у ньому можуть розміститися 10 осіб.

Більшість бункерів буде побудовано в Іда-Вірумааа (межує на півночі та сході з Росією) та на південному сході Естонії, деякі також будуть розміщені біля Чудського озера.

На якій відстані від кордону з рф буде збудовано бетонні бункери, поки узгоджують військові. Установка бункерів запланована на початок 2025 року.

На лінії оборони буде розміщено 600 бетонних бункерів, повідомляє естонська газета Postimees. Міноборони Естонії оцінює вартість робіт у 60 млн євро.

Схема бетонних бункерів на сайті Міноборони Естонії

Уточнюється, що у разі нападу бункерів буде недостатньо. У такому разі для зміцнення також застосовуватимуться міни, загородження з колючого дроту та протитанкові "зуби дракона". Останні зберігатимуться неподалік російсько-естонського кордону.

Концепцію бойових об'єктів узгодили у червні 2022 року на саміті НАТО в Мадриді. Зазначається, що оборонну лінію буде представлено "у вигляді розкиданих у ландшафті бойових елементів та укріплень". Їхні позиції будуть визначені з урахуванням можливого бою. Також країни Прибалтики домовилися щодо зміцнення оборонної лінії системами залпового вогню HIMARS.