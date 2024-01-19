У розвідці США вважають, що війна в Україні триватиме від двох до п'яти років - CNN [ Редагувати ]
Війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела у розвідці США та інших країнах Заходу. Деякі американські та західні чиновники очікують, що агресія росії проти України затягнеться на п'ять років.
Телеканал наводить думку американського чиновника, який вважає, що Україна цього року сконцентрується на зміцненні оборонної промисловості та відновленням своїх збройних сил в очікуванні масштабної ескалації від росії у 2025 році.
Саме тому постійна підтримка Заходу така важлива, оскільки наступного року відбудеться все, що визначить подальшу долю 2025 року і, можливо, наступних років.
Американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, заявив телеканалу, що, ннайвірогідніше, Україна через два роки спробує провести другий великий наступ, щоб вибити російські війська з Мелітополя в Запорізькій області.
Опитані CNN американські та західні чиновники не очікують, що Київ чи москва досягнуть значних успіхів у цьому році.
28 грудня японське агентство Nikkei опублікувало матеріал, в якому повідомляється, що під час зустрічі 20 березня 2023 року володимир путін попередив голову КНР Сі Цзіньпіна, що росія вестиме війну проти України ще п'ять років. І переконував китайського лідера, що росія зможе перемогти у цьому протистоянні.
Президент України Володимир Зеленський у квітневому інтерв'ю фінському виданню Yle припускав, що війна може тривати роками та навіть десятиліттями.
Газета Financial Times напередодні опублікувала статтю, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ в Україні влітку 2024 року.
росія може спробувати захопити території чотирьох областей України, про спробу анексії яких кремль оголосив у вересні 2022 року, - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Співрозмовники FT не виключили, що російські війська намагатимуться захопити Харків чи навіть Київ.
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