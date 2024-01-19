Актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер продав на аукціоні свій годинник Audemars Piguet за 270 000 євро, повідомляє Die Presse, який став причиною його затримання в аеропорту Мюнхена через відсутність податкової декларації на аксесуар.

Благодійний аукціон відбувся у готелі Stanglwirt, який знаходиться в австрійському гірськолижному селищі Кіцбюель. Стартова ціна годинника склала 50 тисяч євро, продали його за 270 тисяч. Загалом на аукціоні зібрали 1,31 млн євро.

Ці гроші підуть на "Кліматичну ініціативу Шварценеггера", яка щорічно проводить "Всесвітній саміт Австрії" та підтримує екологічні проекти.

17 січня Арнольда Шварценеггера затримали в Німеччині через відсутність податкової декларації на дорогий годинник, який він спочатку планував виставити на аукціон. Митна служба виписала йому штраф на суму 35 тисяч євро. Сам годинник був оцінений у 26 тисяч євро.

Як пише таблоїд Bild, годинник був зроблений спеціально для актора, він носив його в кількох фільмах. На корпус годинника нанесено зображення торса Шварценеггера і написано: Arnold Classic. Загалом у світі було випущено 20 таких хронометрів.