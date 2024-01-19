Японський модуль SLIM здійснив посадку на Місяць [ Редагувати ]
Перший японський дослідницький модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив посадку на поверхню Місяця. Трансляція велася на сайті Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA).
Посадка відбулася за планом 20 січня о 00:20 за місцевим часом (19 січня о 17:20 за київським часом).
Зв'язок з модулем встановлений, статус місії підтверджено, повідомили в JAXA. Невдовзі після посадки фахівці з'ясували, що сонячні панелі модуля не виробляють електрику, доки він працює від батарей.
Апарат мав приземлитися у межах 100 метрів від заданої точки на схилі кратера Сіорі на південь від місячного екватора. Щоб дізнатися, наскільки точною була посадка, потрібно близько місяця, уточнили фахівці.
Ракету-носій H-IIA з модулем SLIM запустили 7 вересня 2023 року. Модуль вийшов на орбіту 25 грудня. Апарат повинен вивчити картери та рельєф Місяця.
Апарат SLIM висотою 2,4 м та масою 200 кг призначений для вивчення кратерів та рельєфу Місяця за допомогою технологій, аналогічних тим, які застосовуються у системах розпізнавання облич.
Спеціальна камера, якою оснащений SLIM, дозволить вимірювати кількість заліза та інших елементів, що містяться в породах на місячній поверхні. Японія стала п'ятою країною після СРСР, США, Китаю та Індії, яка посадила свій модуль на поверхню Місяця.
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