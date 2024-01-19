Суд заарештував Мазепу з можливістю застави [ Редагувати ]
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт.
Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 мільйонів гривень.
Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.
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