Байден підписав тимчасовий бюджет США [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Президент підписав закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який забезпечує асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що для решти восьми законопроєктів про асигнування передбачає фінансування до 8 березня 2024 року.
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