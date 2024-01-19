Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент підписав закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який забезпечує асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що для решти восьми законопроєктів про асигнування передбачає фінансування до 8 березня 2024 року.