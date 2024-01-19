Останнім часом фонд Inzhur не шкодує коштів на рекламу. Ще рік назад майже ніхто не чув про Inzhur, а зараз майже з кожних можливих ресурсів ми можемо бачити ролики та рекламу де людям пропонують здійснити маленький вклад у великий бізнес. Власник фондів Андрій Журжій впевнено розповідає як цей бізнес працює за кордоном і що настав час українцям вкладати кошти в його фонди нерухомості. Бізнес модель проста – за зібрані кошти вкладників купується нерухомість, наприклад супермаркет, цей супермаркет передається в оренду мережі «Сільпо». «Сільпо» сплачує орендну плату, прибуток від орендної плати розподіляється серед вкладників.

Згідно з інформаціїї у відкритих джерелах про бізнес Андрія Журжія фонди, які залучають кошти фізичних осіб та управляють ними, мають численні судові спори. Інвесторам має бути цікаво як Андрій Журжій управляє фондами та активами інвесторів.Детальніше йдеться у матеріалі Lenta.UA.

Перш за все звертає не себе увагу суд між фондом «Кінсейл» та фондом «Журжій Венчурс» де «Кінсейл» вимагає від «Журжій Венчурс» сплатити понад 1 мільйон доларів. Не слід довго гадати хто є власником «Журжій Венчурс». Справу розглядає господарський суд міста Києва. Журналітам стало відомо, що фонд «Кінсейл» фінансував будівництво супермаркетів. Будівництво здійснювалось за 100% попередньою оплатою. За даними представника «Кінсейл», які підтверджені Андрієм Журжієм, станом на початок війни аванс складав близько 10 мільйонів доларів. Через війну строки будівництва не були дотримані, а умови укладених угод оренди з мережею супермаркетів «Сільпо» не були такими привабливими, як передбачалось при укладенні угод з «Журжій Венчурс». Не зважаючи не це, інвестор терпляче очікував передачі супермаркетів.

Власник «Кінсейл» вважає, що Андрій Журжій обманув його, коли отримавши 100% авансування, та фактично збудувавши супермаркет за його кошти, повідомив, що не може ввести в експлуатацію супермаркет в селі Білогородка через претензії прокуратури. Андрій Журжій пообіцяв повернути кошти, але недоплатив понад мільйон доларів США. Зазначена сума і є предметом судового спору. Пікантності додає той факт, що практично в той же час, коли Андрій Журжій розповідав про неможливість введення в експлуатацію, супермаркет було введено в експлуатацію та передано фонду Inzhur.

Інвесторам, активами яких управляють професійні управителі слід замислитись та перевірити чи не укладають від їх мені удавані угоди. Пізніше вдалося з’ясувати, що супермаркет в с.Білогородка будувався та вводився в експлуатацію як житловий будинок площею 3000 кв.м. з торгівельним залом, складом та парковою на сотню машино-місць. Пізніше будинок був переведений в статус комерційної нерухомості.Тому мабуть не даремно прокуратура так цікавиться діяльністю компаній Андрія Журжія.

Виявляється, інвестори, які отримали супермаркети від Андрія Журжія не такі щасливі, як їх змальовує сам Журжій. Зокрема інвестор, який таки отримав супермаркет в м.Бориспіль наразі має арешт прокуратури на земельній ділянці, на якій збудовано супермаркет. Правоохоронці стверджують, що компанія-забудовник «Смайл Констракшн» із орбіти Журжія незаконно поглинула комунальну землю.

Цікаві метаморфози відбувались і при будівництві компаніями Андрія Журжія супермаркету у м.Бровари. На підставі аналізу фактів можна буде спрогнозувати що чекатиме інвестора, який вклав свої кровні заощадження в величезний за своїми амбіціями фонд.