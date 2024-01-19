Зеленський повторно запросив Трампа в Україну [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа і знову запросив його в Україну.
Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.
За словами Зеленського, він буде радий побачити Трампа в Україні за тієї умови, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.
"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - сказав Зеленський.
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