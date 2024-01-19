Рф отримує щонайменше 60% розвідданих через соціальні мережі - Генштаб [ Редагувати ]
Ворожі спецслужби отримують щонайменше 60% розвідувальних даних через соціальні мережі.
"Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації", - йдеться в заяві.
Зазначається, що наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів і втрата озброєння та військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитися за гратами.
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