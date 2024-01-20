Окупанти атакували Україну "Шахедами" вночі [ Редагувати ]
У ніч на 20 січня російські війська використали безпілотники-камікадзе типу "Шахед" для атаки території України. Сили протиповітряної оборони успішно збили чотири ударні безпілотники, завдавши їм непередбачувані збитки. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України сьогодні вночі було знищено чотири ворожі ударні дрони.
російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.
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