Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок п'ятниці, 19 січня, втрати росії у війні в Україні складали 750 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 375 270 військових. Про це повідомляється в Telegram-каналі Генерального штабу Збройних Сил України.
Поміж знищених технічних засобів - 17 автомобілів, 14 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 375 270 (+750) осіб ліквідовано;
- танків – 6171 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 11 455 (+10) од.;
- артилерійських систем – 8868 (+14) од.;
- РСЗВ - 967 (+1) од.;
- засоби ППО – 654 од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од.;
- крилаті ракети – 1818 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од.;
- спеціальна техніка - 1389 (+5) од.
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