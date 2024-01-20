Окупанти встановили міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що становить порушення стандартів безпеки, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

За інформацією, розміщеною на сайті МАГАТЕ, 18 січня експерти агентства відвідали ЗАЕС, включаючи всі шість основних диспетчерських пунктів. Під час візиту їм вдалося отримати інформацію про кількість працівників на станції, проте не було можливості задати питання про їх кваліфікацію та досвід.

Раніше цього тижня експерти отримали доступ до реакторної зали енергоблока №6. Наразі вони домагаються доступу в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Такий доступ необхідний для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ та були прибрані у листопаді 2023 року, тепер знову встановлені. Це закрита зона, недоступна для персоналу станції, що діє. Генеральний директор повторив, що наявність мін несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ зустрілися зі співробітниками ЗАЕС, щоб обговорити технічне обслуговування станції. Працівники показали експертам план технічного обслуговування на 2024 рік, який включає важливі роботи щодо ядерної безпеки.

Цього року пріоритетом для ЗАЕС є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводились минулого року. Щорічний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, одиничні трансформатори та розподільчу станцію 750 кВ.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тиснути на українських персонал Запорізької АЕС. Загарбники змушують робітників робити доноси на колег.