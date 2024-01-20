російська федерація підтримує присутність двох кораблів у Чорному морі, серед яких знаходиться один ракетоносій, озброєний ракетами "Калібр". Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил України.

На даний момент можливий сумарний запуск до 8 ракет "Калібр".

Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному.

За добу, в інтересах росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".