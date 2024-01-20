рф вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів" [ Редагувати ]
російська федерація підтримує присутність двох кораблів у Чорному морі, серед яких знаходиться один ракетоносій, озброєний ракетами "Калібр". Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил України.
На даний момент можливий сумарний запуск до 8 ракет "Калібр".
Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному.
За добу, в інтересах росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".
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