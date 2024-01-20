У суботу, 20 січня, в Україні оголосили І рівень небезпечності за даними Українського гідрометцентру. Очікуються небезпечні метеорологічні явища по всій країні, за винятком Криму, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

20 січня на дорогах України, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

За словами синоптиків, такі погодні умови можуть порушити рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях пройде мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 2-7° тепла.

На решті території вдень без істотних опадів. Температура на рівні 0°...-5°.

На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західний, західний, 7-12 м/с.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 0-5° морозу, а у Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.

Раніше ми писали про те, що у Львові на п'ять днів оголосили І рівень небезпеки.