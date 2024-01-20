У суботу, 20 січня, в Україні памʼятна дата на честь оборони Донецького аеропорту. Саме в цей день у 2015 році російські найманці підірвали новий термінал Донецького міжнародного аеропорту. В результаті вибуху та під завалами загинув 51 український захисник. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео у своїх соцмережах на честь цього дня.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!

Взагалі оборона аеропорту тривала з вересня 2014 року до 23 січня 2015. І це була одна з найкривавіших сторінок російсько-української війни того періоду.

26 травня 2014 року українські захисники взяли під контроль Донецький міжнародний аеропорт. Літом у цьому районі фронту не відбувалося значних бойових дій. Запеклі та криваві бої за аеропорт розпочалися лише у вересні.

Українські військовики утримували старий та новий термінали аеропорту, опорним пунктом українських сил було селище Піски - через нього захисникам аеропорту поставляли провізію та боєприпаси, через нього здійснювалася ротація бійців. У цьому ж селищі була розгорнута українська артилерія. російські найманці, кадрові російські військові атакували аеропорт з прилеглого Київського району Донецька, а також з території монастиря на півдні, та населеного пункту Спартак на сході.

Запеклість боїв була настільки жорсткою, що мужність захисників аеропорту навіть вражала противника. Саме противник назвав українців, які обороняли ДАП "кіборгами".

Раніше Зеленський заявив, що Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".