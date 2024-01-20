Відмова рф від ядерної зброї: у Міноборони назвали одну з умов завершення війни [ Редагувати ]
Заступника міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та росією повинна завершитись перемовинами та відмовою країни-терориста від ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.
Як пояснив Гаврилюк, всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та росією не повинна стати винятком.
Він додав, що під час підписання будь-якого документа росія повинна відмовитись від ядерної зброї. Війна завершиться повернення усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога.
Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру.
Раніше ми писали про те, що конструкторське бюро Стратім в росії розпочало розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed, який отримав назву "Яструб".
по темі
Бійці з Добровольчого корпусу росії атакували "Урал"
У ніч проти суботи, 20 січня, ворог атакував Україну 7-ма ударними дронами
У суботу, 20 січня, в Україні памʼятна дата на честь оборони Донецького аеропорту
Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 375 270 військових