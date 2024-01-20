Нічна атака рф: у Повітряних силах розповіли деталі [ Редагувати ]
У ніч проти суботи, 20 січня, ворог атакував Україну 7-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131". Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Також застосував зенітні керовані ракети С-300.
У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області.
Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 дрони, решта 3 - не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона працювала в межах:
- Одеської;
- Миколаївської;
- Черкаської;
- Хмельницької областей.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".
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