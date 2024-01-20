Атака "Уралу" та сил ФСБ у Брянській області: бійці РДК показали відео [ Редагувати ]
Бійці з Добровольчого корпусу росії атакували "Урал" та прикордонні частини Федеральної служби безпеки в Брянській області. З'явилася унікальна зйомка бойових дій.
Про це повідомляє РДК у Telegram.
Відомо, що 18 січня розвідники РДК провели операцію у Брянській області. Вдалося знищити "Урал" 4320 Міністерства оборони рф та особовий склад прикордонних сил ФСБ.
В РДК зазначають, що для деяких бійців ця операція була першою бойовою роботою.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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